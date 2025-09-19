Ecco la Festa di Fine estate nelle piazze di Castelfranco Emilia

Castelfranco Emilia si prepara a salutare l’estate con un fine settimana che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto; una chiusura di un ciclo di eventi – oltre cento – che da maggio hanno animato il territorio. Il programma della Festa di Fine Estate, organizzato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - fine

Festa per il bimbo autistico senza lieto fine

Centro San Marco. Festa di fine anno

Oggi 28 giugno è la festa del Cuore Immacolato di Maria: il suo amore materno alla fine trionferà

Festa di fine estate ai Bagni Pubblici di Via Agliè! Venerdì 26 settembre 2025 17.30 – 20.30 Bagni Pubblici, via Agliè 9 – Torino Con la Festa di fine estate celebriamo le attività de La cultura dietro l’angolo al nostro snodo! Un programma che porta a Vai su Facebook

I casi di virus Chikungunya nel Veronese crescono di giorno in giorno, nel fine settimana sono saliti a quota 46. Resta la preoccupazione legata alle possibili ripercussioni sugli eventi pubblici, a cominciare da sagre e feste di paese. #ANSA https://ansa.it/sito/n - X Vai su X

Ecco la Festa di Fine estate nelle piazze di Castelfranco Emilia; Concerti, street food, laboratori. È la festa di fine estate in piazza; A Bollate la Festa di fine estate: 20 settembre in piazza.

Concerti, street food, laboratori. È la festa di fine estate in piazza - E oggi c’è ’Weekend verde’,. Segnala msn.com

Addio estate, benvenuto autunno: a Cardano tutto pronto per l’”Autunno Cardanese” - Spettacoli, stand gastronomici, bancarelle, laboratori, iniziative solidali e balli, nel centro: le piazze Mazzini, Sant’Anastasio e la piazza Ghiringhelli, oltre ai cortili della Casa Paolo VI e il p ... Si legge su varesenews.it