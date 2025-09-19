Ecco il videoclip di Golpe il nuovo Brano di Giorgia

Mondouomo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia, una delle cantanti più amate dai lettori di MondoUomo.it, torna con un nuovo emozionante videoclip, GOLPE, pubblicato oggi, 19 settembre 2025. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

ecco il videoclip di golpe il nuovo brano di giorgia

© Mondouomo.it - Ecco il videoclip di Golpe, il nuovo Brano di Giorgia.

In questa notizia si parla di: videoclip - golpe

Giorgia, sposa sotto la pioggia nel video del nuovo singolo “Golpe”; Perché Golpe di Giorgia è una canzone diversa da tutte le altre; Golpe, anteprima del nuovo singolo di Giorgia. Nel video anche il compagno Emanuel Lo.

videoclip golpe nuovo branoGolpe, anteprima del nuovo singolo di Giorgia. Nel video anche il compagno Emanuel Lo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Golpe, anteprima del nuovo singolo di Giorgia. Riporta tg24.sky.it

Giorgia, sposa sotto la pioggia nel video del nuovo singolo “Golpe” - Oggi, 19 settembre, è arrivato su Radio Italia solomusicaitaliana “Golpe”, il nuovo singolo di Giorgia. Come scrive radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Videoclip Golpe Nuovo Brano