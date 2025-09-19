Ecco il salone nautico di Genova Presente anche il colosso Azimut con 8 yacht e due importanti novità

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato ieri il 65° Salone nautico di Genova, con ampie prospettive di crescita del settore che nel 2024 ha segnato il massimo storico a 8,6 miliardi di euro con un aumento del 3,2% sull’anno precedente, e di cui una buona fetta viene dall’ hub produttivo di Viareggio e del suo distretto. Sotto la Lanterna, Azimut presenta otto yacht con due novità per il mercato italiano e cioè il Fly 82 e il Grande 30 metri. Il Fly 82 (24,79 metri) ha una velocità massima di 32 nodi (59 km.ora), quattro cabine, motori Volvo Penta. I progettisti del cantiere lo hanno definito un’icona di stile che celebra la bellezza del mare in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ecco il salone nautico di genova presente anche il colosso azimut con 8 yacht e due importanti novit224

© Lanazione.it - Ecco il salone nautico di Genova. Presente anche il colosso Azimut con 8 yacht e due importanti novità

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

La al Salone nautico di Genova; Ecco il salone nautico di Genova. Presente anche il colosso Azimut con 8 yacht e due importanti novità; La Polizia al Salone nautico di Genova.

Salone Nautico di Genova: programma della 65^ edizione - La manifestazione è tornata a brillare in concomitanza con il boom del settore degli ultimi anni, complice anche l’ampliamento degli spazi sul mare nella nuova configurazione del Waterfront di Levante ... tg24.sky.it scrive

salone nautico genova presenteSalone Nautico Genova 2025: date, biglietti, orari ed espositori - Il biglietto è valido per l'accesso al Salone Nautico di una sola persona nella data selezionata. Da mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Genova Presente