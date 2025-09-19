Inaugurato ieri il 65° Salone nautico di Genova, con ampie prospettive di crescita del settore che nel 2024 ha segnato il massimo storico a 8,6 miliardi di euro con un aumento del 3,2% sull’anno precedente, e di cui una buona fetta viene dall’ hub produttivo di Viareggio e del suo distretto. Sotto la Lanterna, Azimut presenta otto yacht con due novità per il mercato italiano e cioè il Fly 82 e il Grande 30 metri. Il Fly 82 (24,79 metri) ha una velocità massima di 32 nodi (59 km.ora), quattro cabine, motori Volvo Penta. I progettisti del cantiere lo hanno definito un’icona di stile che celebra la bellezza del mare in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il salone nautico di Genova. Presente anche il colosso Azimut con 8 yacht e due importanti novità