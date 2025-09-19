Ecco il daspo urbano dove si applica e a chi E' guerra tra maggioranza e opposizione

Ora il “daspo” è nel regolamento di Polizia urbana del Comune di Latina. Il Consiglio comunale ha approvato, a maggioranza con i voti contrari dell’opposizione, l’aggiornamento del regolamento che integra la nuova fattispecie: la possibilità di “allontanamento” di chi reitera comportamenti che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: daspo - urbano

Daspo urbano ai maranza: scatta la tolleranza zero

Controlli antidegrado: un daspo urbano per ubriachezza molesta e due violazioni dell'ordinanza antivetro

Primi controlli antidegrado. Tre sanzioni e un daspo urbano

Afragola, parcheggiatore abusivo sanzionato e colpito da Daspo urbano - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce un ragazzo a Ferragosto, scatta il Daspo urbano. Misura del questore di Ancona. Aggressione a Marcelli di Numana #ANSA - X Vai su X

Ecco il daspo urbano, dove si applica e a chi. E' guerra tra maggioranza e opposizione; Un anno di Daspo urbano; E' guerra ai vandali e al degrado in città: Daspo Urbano dai parchi alle scuole e multe pesanti.

Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano" - Arezzo, 28 giugno 2025 – Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano" A seguito dei fatti avvenuti nella tarda serata di mercoledì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di ... Da lanazione.it

Piazze, a Bari l'emergenza continua: pioggia di controlli, Daspo e denunce - Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale ed Esercito hanno quasi militarizzato il centro con presidi e posti di controlli ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it