La città si appresta a vivere l’appuntamento con il Palio di San Pietro, che quest’anno si disputa per la 46ª volta. Come da tradizione, l’evento sarà anticipato domenica dalla sfilata delle contrade in costume per le vie del centro. La manifestazione avrà inizio alle 10 con la partenza dei cortei dalle diverse sedi di contrada. I figuranti confluiranno verso piazza Mazzini, dove ad accoglierli ci saranno i musici dell’Onda Sforzesca di Vigevano. Alle 11 ci sarà la presentazione del cencio, che sarà assegnato alla contrada che vincerà il palio, e la premiazione della studentessa che ha vinto il concorso “Dipingi il cencio“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco il cencio. Tutto pronto per la sfilata