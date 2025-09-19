Ecco il cencio Tutto pronto per la sfilata
La città si appresta a vivere l’appuntamento con il Palio di San Pietro, che quest’anno si disputa per la 46ª volta. Come da tradizione, l’evento sarà anticipato domenica dalla sfilata delle contrade in costume per le vie del centro. La manifestazione avrà inizio alle 10 con la partenza dei cortei dalle diverse sedi di contrada. I figuranti confluiranno verso piazza Mazzini, dove ad accoglierli ci saranno i musici dell’Onda Sforzesca di Vigevano. Alle 11 ci sarà la presentazione del cencio, che sarà assegnato alla contrada che vincerà il palio, e la premiazione della studentessa che ha vinto il concorso “Dipingi il cencio“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cencio - tutto
Dopo una cerimonia funebre, tutto sembra rallentare. La casa si svuota, le visite si diradano, ma il dolore… resta. È in quei momenti silenziosi che nasce il bisogno più grande: sentirsi compresi, ascoltati, accompagnati. All’Impresa Funebre L’Alba di Cencio, n - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il cencio. Tutto pronto per la sfilata; Pistoia vestita a festa. L’omaggio al Patrono e l’attesa per la ’Giostra’; Festeggiamenti jacopei: è tutto pronto per le iniziative del mese di luglio.
Ecco il cencio. Tutto pronto per la sfilata - La città si appresta a vivere l’appuntamento con il Palio di San Pietro, che quest’anno si disputa per la 46ª volta. Lo riporta ilgiorno.it
San Marone, tutto pronto per la sfilata - Conto alla rovescia per i giorni della festa di San Marone, quelli in cui le anime laica e cattolica di Civitanova si fondono dando vita a due degli eventi più attesi dell’anno: lo spettacolo ... ilrestodelcarlino.it scrive