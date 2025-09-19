Giovanissimo, compirà 33 anni domani, entrato all’Ars a metà del 2023 al posto di Marco Falcone che è stato eletto a Bruxelles, il forzista etneo Salvo Tomarchio è già riuscito nell’impresa di scalzare Cateno De Luca dalla vetta della classifica dei deputati più ricchi in Sicilia. È lui adesso il Paperone di Sala d’Ercole: ha dichiarato un reddito annuo di 414.044 euro. Gli uffici dell’Ars. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ecco i redditi dei deputati dell’Ars: Salvo Tomarchio e Cateno De Luca i “Paperoni”