Ecco gli occhiali che dialogano con l’IA

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A detta di Mark Zuckerberg offrono la "superintelligenza". Per Francesco Milleri garantiscono "orizzonti nuovi". Meta e EssilorLuxottica hanno rinnovato la loro partnership lanciando un nuovo modello di occhiali intelligenti con display sulla lente – come i vecchi e pioneristici Google Glass – e comandi attivabili con i gesti come nell’iconico film "Minority Report". Sono i Meta Ray-Ban Display, il visionario dispositivo indossabile lanciato da Mark Zuckerberg all’evento "Connect", insieme a due altri prodotti, gli Oakley Meta Vanguard e la nuova generazione di Ray-Ban Meta, con cui la società – con la consolidata collaborazione di EssilorLuxottica – si porta avanti nella sfida di settore con Samsung, Google e Snapchat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Arrivano i nuovi super occhiali "intelligenti" di Meta basati sull'IA. Ecco come funzionano e quanto costano - Meta ha presentato al Meta Connect 2025 una nuova generazione di occhiali "intelligenti" con display integrati e funzioni avanzate di intelligenza artificiale.

