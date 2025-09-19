Ecco gli ImpolpettAbili | ragazzi autistici o con la sindrome di Down che cucinano polpette e hanno fatto di una passione il loro lavoro

Milano, 19 settembre 2025 – Si sono ripromessi di cucinare tremila polpette in tre giorni: “Le preparano una ad una, con le loro mani” sottolinea Melania Scocco. Ma i numeri non dicono mai tutto e questo caso non fa eccezione: quello che sembra un traguardo vuole essere, in realtà, una tappa intermedia verso altri traguardi. Quasi un pretesto per poter andare oltre. “Abbiamo fissato la soglia delle tremila polpette in tre giorni perché avere una piccola sfida da vincere, una piccola missione da raggiungere, ci può aiutare a coinvolgere le persone che verranno alla festa in programma questo weekend, può invogliarle a darci una mano, ad acquistare e assaggiare le nostre polpette". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco gli ImpolpettAbili: ragazzi autistici o con la sindrome di Down che cucinano polpette e hanno fatto di una passione il loro lavoro

