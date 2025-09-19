Ecco Diarra argento vivissimo per Ivanovic | Sto studiando la Virtus felice di essere qui

Fa un certo effetto il primo incontro con Aliou Fadiala Diarra, originario del Mali, 21 anni, 206 centimetri per 95 chili di peso. Abituati all’inglese, sentire un ragazzo che parla (per ora) solo francese, scombussola la routine. Ma sono le risposte che rendono unico e speciale Diarra. Abituati al fatto che tutti, o quasi, conoscano Bologna, la Virtus e magari, tagliatelle e tortellini, Aliou va controcorrente. Quasi timido nelle risposte, come se cercasse di capire dove è finito. Anche se la collocazione, sembra piacergli. Poi il basket è una lingua comune: le schiacciate e le stoppate sono uguali a qualsiasi latitudine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

