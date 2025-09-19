Ecco cosa penso di Stefano De Martino | Milly Carlucci interviene sulla guerra di ascolti con Gerry Scotti

Personaggi Tv. La competizione televisiva tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna tiene banco ormai da giorni, con dati di ascolto che fanno discutere e il pubblico diviso tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. A dire la sua, stavolta, è intervenuta Milly Carlucci, che in un’intervista a La Stampa ha voluto spegnere le polemiche e riportare l’attenzione sulla lunga durata della stagione televisiva. Le sue parole aprono a una riflessione più ampia sul futuro di Affari Tuoi e sul ruolo dei conduttori in questa “guerra degli ascolti”. Leggi anche: De Martino su Mediaset ma arriva lo stop improvviso: salta tutto! La sfida tra Rai e Mediaset per l’access prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Ecco cosa penso di Stefano De Martino": Milly Carlucci interviene sulla guerra di ascolti con Gerry Scotti

