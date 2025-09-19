ecco continuamente fontebranda numero unico che svela il dna ocaiolo

"Continuamente.". Ecco il titolo del Numero unico dell’Oca per il trionfo nel Palio del 3 luglio con Tittia e Diodoro. "Frutto dell’intuizione di Maurizio Tozzi", spiega Debora Barbagli, presidente della commissione che ha ideato e realizzato il librone della vittoria numero 68. Tante, non a caso, sono le ragazze di Fontebranda, vestite d’oro, che venderanno il Numero unico in città. "Interpreta bene il carattere ocaiolo – osserva il governatore Claudio Laini –: fiero, ironico e pungente. Celebra il nostro trionfo e il nostro popolo. Nonostante il successo del 2023, l’obiettivo restava sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

