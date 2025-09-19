Eccellenza Visciano | La vittoria fa bene al morale della Civitanovese
Le immagini della palla che sbatte sulla traversa e termina nell’angolino basso hanno fatto il giro dei social. Quella di Ivan Visciano contro la Sangiustese è l’ennesima prodezza di un capitano che toglie le castagne alla Civitanovese. Una perla su punizione che ha permesso di recuperare lo svantaggio, poi il passaggio degli ottavi di Coppa Italia decretato ai rigori. Ravvisata l’ottima posizione, dalla panchina è arrivata istantanea l’indicazione di subentrare. "Il mio ingresso – rivela Visciano – era in programma, ma abbiamo affrettato. Il gol mi ha fatto felice a livello personale, ma ancor di più per tutto l’ambiente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
