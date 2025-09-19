Eccellenza - Girone A | il mercato Castelnuovo si rinforza Preso Marcovina

Ancora un giocatore in ingresso per il Castelnuovo, in vista di una stagione lunga ed impegnativa che, tra l’altro, ha iniziato con diversi infortuni, leggi Biggeri, Andreotti, Fazzi, Tassi. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, è Gabriele Marcovina, centrocampista, classe 2006, che potrà essere utile sia in prima squadra che per la "Juniores" regionale. Lo scorso anno giocava negli "Juniores" nazionali del Livorno, con i quali ha vinto il proprio girone del campionato nazionale. Già diverse esperienze calcistiche di qualità per Marcovina, cresciuto negli Aquilotti S. Anna, per poi indossare le maglie di Empoli, Pisa e Pistoiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

