Eccellenza - Girone A | il mercato Castelnuovo si rinforza Preso Marcovina
Ancora un giocatore in ingresso per il Castelnuovo, in vista di una stagione lunga ed impegnativa che, tra l’altro, ha iniziato con diversi infortuni, leggi Biggeri, Andreotti, Fazzi, Tassi. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, è Gabriele Marcovina, centrocampista, classe 2006, che potrà essere utile sia in prima squadra che per la "Juniores" regionale. Lo scorso anno giocava negli "Juniores" nazionali del Livorno, con i quali ha vinto il proprio girone del campionato nazionale. Già diverse esperienze calcistiche di qualità per Marcovina, cresciuto negli Aquilotti S. Anna, per poi indossare le maglie di Empoli, Pisa e Pistoiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - girone
Calcio Eccellenza. Per le tre senesi nessuna sorpresa. Il Girone sarà il B
Girone A dell’Eccellenza. Sia Zenith che Sestese?
Partiamo alla grande in campionato! Eccellenza - Girone A - 14 settembre 2025 Mestrino United FC 0? - 3? Ambrosiana ? Reti: 12' e 31' pt Guccione (A), 43' pt Ciuffo (A) Tutto si decide nel primo tempo con un Guccione in gran spolvero e Ciuffo che ch - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. Ancora un rinforzo per il Castelnuovo Garfagnana; Eccellenza Girone B, novità di mercato per il Lemine Almenno. In gialloverde arriva un nuovo portiere; Eccellenza, girone A. Colpo importante in chiave mercato del Fiorenzuola.
Eccellenza - Girone "A»: il mercato. Castelnuovo si rinforza. Preso Marcovina - Ancora un giocatore in ingresso per il Castelnuovo, in vista di una stagione lunga ed impegnativa che, tra l’altro, ... Secondo msn.com
Excellence - The bottom line. Castelnuovo's defense is shaky: 9 goals in two defeats. The market is looking for a "corazziere" (armored player). - Una settimana di lavoro intenso, ma anche di riflessione per il Castelnuovo di Gigi Grassi, dopo le due consecutive defeats fra coppa e campionato con il Viareggio che ha cominciato a far vedere di ch ... Segnala sport.quotidiano.net