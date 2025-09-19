Eboli richiesta di panchina coperta al Poliambulatorio senza risposta | la denuncia della Cgil

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Eboli resta senza risposta la richiesta della Fp Cgil Salerno di installare una panchina coperta davanti al Poliambulatorio di via Sacro Cuore. La proposta, inviata lo scorso 26 agosto tramite PEC al sindaco Mario Conte e al responsabile dell’Area Manutenzione, Francesco Mandia, mirava a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eboli - richiesta

Eboli, richiesta di panchina coperta al Poliambulatorio senza risposta: la denuncia della Cgil; Poliambulatorio di Eboli, dal Comune ancora nessuna risposta alla richiesta di una panchina con pensilina per l’utenza.

eboli richiesta panchina copertaPoliambulatorio di Eboli, dal Comune ancora nessuna risposta alla richiesta di una panchina con pensilina per l’utenza - Lo scorso 26 agosto, la FP CGIL Salerno ha inviato una nota formale via PEC al Sindaco di Eboli, Mario Conte, e al Responsabile dell’Area Manutenzione, Francesco Mandia, per proporre l’installazione ... Lo riporta infocilento.it

eboli richiesta panchina copertaPoliambulatorio di Eboli, Cgil: chiesta al Comune una panchina con pensilina - Lo scorso 26 agosto, la FP CGIL Salerno ha inviato una nota formale via PEC al Sindaco di Eboli, Avv. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eboli Richiesta Panchina Coperta