Eboli richiesta di panchina coperta al Poliambulatorio senza risposta | la denuncia della Cgil
A Eboli resta senza risposta la richiesta della Fp Cgil Salerno di installare una panchina coperta davanti al Poliambulatorio di via Sacro Cuore. La proposta, inviata lo scorso 26 agosto tramite PEC al sindaco Mario Conte e al responsabile dell’Area Manutenzione, Francesco Mandia, mirava a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: eboli - richiesta
I carabinieri della Compagnia di Eboli hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari, emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti dei componenti di un’associazione per delinquere finalizzata all Vai su Facebook
Eboli, richiesta di panchina coperta al Poliambulatorio senza risposta: la denuncia della Cgil; Poliambulatorio di Eboli, dal Comune ancora nessuna risposta alla richiesta di una panchina con pensilina per l’utenza.
Poliambulatorio di Eboli, dal Comune ancora nessuna risposta alla richiesta di una panchina con pensilina per l’utenza - Lo scorso 26 agosto, la FP CGIL Salerno ha inviato una nota formale via PEC al Sindaco di Eboli, Mario Conte, e al Responsabile dell’Area Manutenzione, Francesco Mandia, per proporre l’installazione ... Lo riporta infocilento.it
Poliambulatorio di Eboli, Cgil: chiesta al Comune una panchina con pensilina - Lo scorso 26 agosto, la FP CGIL Salerno ha inviato una nota formale via PEC al Sindaco di Eboli, Avv. Riporta msn.com