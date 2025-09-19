EA Sports FC 26 | Zlatan FC è la squadra più folle del gioco e sta diventando virale
Con l’uscita anticipata della Ultimate Edition di EA Sports FC 26, i giocatori hanno iniziato a scoprire tutte le novità del nuovo titolo calcistico targato Electronic Arts. Tra le sorprese che stanno facendo impazzire il web c’è una squadra del tutto particolare, che non esiste nella realtà ma che in campo regala spettacolo e ironia: la Zlatan FC. Indice. Zlatan FC: undici cloni di Ibrahimovic in campo in FC 26. Un easter egg dedicato al nuovo uomo copertina. Perché Ibrahimovic è il simbolo di EA Sports FC 26. La reazione della community. EA Sports FC 26: hype alle stelle. Zlatan FC: undici cloni di Ibrahimovic in campo in FC 26. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: sports - zlatan
Zlatan Ibrahimovi? è la star della copertina di EA Sports FC 26 Ultimate Edition: Trailer in arrivo!
C'è una nuova squadra in #FC26. Ecco a voi Zlatan FC, dove perfino l'allenatore è Zlatan Ibrahimovic. Prenotate ora: https://ea.com/it/games/ea-sports-fc/fc-26/buy… - X Vai su X
