La SBC Reece James Tour Mondiale è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.90€ Prenota Ora! Il difensore inglese del Chelsea è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. In calce a questo articolo potete consultare le soluzioni più convenienti per completare la SBC di Reece James che ha ricevuto la carta speciale Tour Mondiale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 SBC Reece James Tour Mondiale Soluzioni E Recensione