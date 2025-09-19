EA FC 26 Recensione | Gameplay Solido E Tante Novità Entusiasmanti
Lo sviluppo di EA FC 26 è stato interamente basato sull’ascolto dei back della community e il prodotto finale è sorprendente. Il nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts pad alla mano risulta molto gradevole ed appagante sotto tutti i punti di vista. In EA FC 26 il gameplay è stato sviluppato e suddiviso in base alle esigenze e alle preferenze del giocatore. Abbiamo un gameplay competitivo che risulta essere molto rapido e frenetico e un gameplay realistico che, a differenza del primo, è molto lento e ragionato. Il gameplay competitivo è stato sviluppato per gli amanti della popolare modalità Ultimate Team che prediligono un ritmo di gioco più alto e delle partite improntate sulla spettacolarità, mentre il gameplay realistico è stato sviluppato per la modalità carriera che viene giocata prevalentemente dagli appassionati che prediligono più una simulazione rispetto ad un arcade. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
