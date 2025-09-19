EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 25 Settembre
Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 25 Settembre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.90€ Prenota Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia ne LaLiga che nella nostra Serie A. Nel nostro campionato è in programma il big match tra Milan e Napoli, mentre nel campionato spagnolo è in programma il derby tra Real Madrid e l’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
