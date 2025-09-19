EA FC 26 Evoluzione Guardia Alta Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Guardia Alta è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.99€ Prenota Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 4 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Guardia Alta. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Guardia Alta Elenco Giocatori Ed Obiettivi

