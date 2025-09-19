È uscito SOMETHING BEAUTIFUL la versione deluxe del nuovo album di MILEY CYRUS
È uscito oggi, venerdì 19 settembre, “ SOMETHING BEAUTIFUL (DELUXE) ” (ColumbiaSony Music), la versione deluxe del nuovo album di MILEY CYRUS. È uscito oggi, venerdì 19 settembre, “ SOMETHING BEAUTIFUL (DELUXE) ” (ColumbiaSony Music), la versione deluxe del nuovo album di MILEY CYRUS, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’album contiene 2 nuovi brani: il nuovo singolo “ SECRETS ” feat. Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood ( LINK ) e “ LOCKDOWN ” feat. David Byrne. Questa la tracklist di “ SOMETHING BEAUTIFUL (DELUXE) ”: 1 Prelude 2 Something Beautiful 3 End of the World 4 More to Lose 5 Interlude 1 6 Easy Lover 7 Interlude 2 8 Golden Burning Sun 9 Walk of Fame (Ft. 🔗 Leggi su 361magazine.com
