E’ ufficiale | Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la loro separazione

Lifeandnews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono fatti e notizie, ma poi c’è anche il Gossip e gli aspetti di vita privata di personaggi famosi che prendono il sopravvento nelle pagine di attualità nazionale. Ormai è così e l’ultima conferma arriva dalla celebre attrice italiana Monica Bellucci e il produttore e regista americano Tim Burton che hanno annunciato oggi la . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

e8217 ufficiale monica bellucci e tim burton annunciano la loro separazione

© Lifeandnews.it - E’ ufficiale: Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la loro separazione

In questa notizia si parla di: ufficiale - monica

Andrew Garfield e Monica Barbaro: è amore ufficiale tra baci e tenerezze a Wimbledon

Andrew Garfield e Monica Barbaro: debutto ufficiale a Wimbledon per la nuova coppia

Monica Bellucci, ufficiale la separazione con Tim Burton. Come era nata la storia

e8217 ufficiale monica bellucciMonica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Si legge su vanityfair.it

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio ufficiale - « È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi », hanno dichiarato i due in una nota ufficiale. Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Ufficiale Monica Bellucci