È troppo tardi Il no di Gino Cecchettin alla giustizia riparativa per Filippo Turetta

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna giustizia riparativa per Filippo Turetta, il giovane finito in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Gino Cecchettin, padre della vittima, ha infatti allontanato questa possibilità in cui il 23enne condannato in primo grado all'ergastolo forse sperava. Col termine giustizia riparativa si intende un percorso incentrato sulla riparazione dei danni causati dal reato, e prevede un coinvolgimento attivo del responsabile attraverso il dialogo, la mediazione e la riconciazione. In sostanza si va a integrare la giustizia penale tradizionale andando ad arricchire il percorso, non a sostituire dei passaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

200 troppo tardi il no di gino cecchettin alla giustizia riparativa per filippo turetta

© Ilgiornale.it - "È troppo tardi...". Il "no" di Gino Cecchettin alla giustizia riparativa per Filippo Turetta

In questa notizia si parla di: troppo - tardi

Partecipa al programma di prova online di nintendo switch prima che sia troppo tardi

Non è mai troppo tardi per la maturità. Caterina a Busto Arsizio si diploma a 54 anni: “Ora sì che ce l’ho fatta”

Città e sicurezza, fra botte e bulli. “Agire prima che sia troppo tardi”

I segreti di Emma Mazzenga, velocista da record di 92 anni: Sveglia alle 5 e vino tutti i giorni; Joshua Oppenheimer: «The End costringe a guardare le nostre parti più dolorose. Per l'ultima famiglia del mondo è troppo tardi, non per noi»; Hunter Armstrong Squalificato A Irvine In Tutte Le Gare Del Day 3 Per Un No-Show Nei 100 Stile.

&#200; troppo tardi, purtroppo, per i No vax. Kennedy Jr. al funerale di una bambina morta di morbillo - 0 composta da complottisti ed estremisti che vanno avanti come schiacciasassi, senza curarsi minimamente delle conseguenze catastrofiche ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Troppo Tardi No