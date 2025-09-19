È troppo tardi Il no di Gino Cecchettin alla giustizia riparativa per Filippo Turetta

Nessuna giustizia riparativa per Filippo Turetta, il giovane finito in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Gino Cecchettin, padre della vittima, ha infatti allontanato questa possibilità in cui il 23enne condannato in primo grado all'ergastolo forse sperava. Col termine giustizia riparativa si intende un percorso incentrato sulla riparazione dei danni causati dal reato, e prevede un coinvolgimento attivo del responsabile attraverso il dialogo, la mediazione e la riconciazione. In sostanza si va a integrare la giustizia penale tradizionale andando ad arricchire il percorso, non a sostituire dei passaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

