E tre | Jet russi violano lo spazio aereo dell’Estonia F-35 italiani in volo per respingerli Tallin | atto di una gravità inaudita
Non solo i droni che invadono i cieli di Polonia o Romania: oggi aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo estone e alcuni caccia F-35 italiani sono stati mobilitati dalla Nato per respingerli. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre caccia MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di 12 minuti senza autorizzazione. Tallin: «Violazione senza precedenti dello spazio aereo da parte di 3 jet russi». Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha affermato che la Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest’anno, «il che è di per sé inaccettabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
