È stato arrestato in Cisgiordania Hicham Harb l’autore degli attentati a Roma e Parigi del 1982

Le autorità palestinesi hanno arrestato in Cisgiordania Hicham Harb, settanta anni, già conosciuto con l’alias Mahmoud Khader Abed Adra. Secondo fonti investigative francesi, Harb non fu soltanto il supervisore del commando che nel 1982 insanguinò il ristorante kosher Jo Goldenberg di rue des Rosiers a Parigi, causando sei morti e ventidue feriti, ma anche l’organizzatore materiale dell’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre dello stesso anno. In quel sabato mattina di autunno, la Comunità ebraica romana celebrava la festa di Shemini Atzeret. Un commando di cinque uomini legati al gruppo di Abu Nidal attese la fine della funzione, poi aprì il fuoco e lanciò bombe a mano contro i fedeli che uscivano dall’edificio di via del Tempio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È stato arrestato in Cisgiordania Hicham Harb, l’autore degli attentati a Roma e Parigi del 1982

In questa notizia si parla di: stato - arrestato

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

52enne arrestato per rapina aggravata a Cepagatti, era stato appena scarcerato. Ruba la bici e aggredisce la vittima

Il figlio della principessa di Norvegia indagato per 3 stupri: Marius Borg Hoiby era stato arrestato nel 2024

Luca Toccalini: Babygang non è stato arrestato per il colore della pelle, ma perché è un criminale. Basta con gli attacchi della sinistra che giustifica i delinquenti accusando polizia e carabinieri di razzismo, le forze… https://facebook.com/503150251166672/vid - X Vai su X

27 anni dopo essere stato arrestato a Miami per omicidio volontario, l’ergastolano Chico Forti, 66 anni, potrebbe tornare in libertà. Una scarcerazione condizionata, visto che ha già scontato più di 25 anni, prima negli Usa poi nel carcere di Verona. Assistito dai Vai su Facebook

Cisgiordania: rilasciato Hamdan Ballal, regista di “No Other Land”; Flotilla, cinque imbarcazioni costrette a rientrare per il maltempo. Idf: iniziata operazione a Gaza City; Manifestazioni a Gerusalemme contro Netanyahu. Proteste a Gaza contro Hamas - Decine di residenti di Khan Younis, nel sud di Gaza, hanno sfilato in corteo gridando fuori Hamas.

Rilasciato Hamdan Ballal, il regista di “No Other Land”, dopo essere stato arrestato e picchiato in Cisgiordania - regista del documentario premiato con l’Oscar “No Other Land”, è stato rilasciato oggi, martedì 25 marzo, da Israele ed è andato ”a casa dalla sua famiglia”. Lo riporta blitzquotidiano.it

È stato liberato Hamdan Ballal, il regista di “No Other Land” arrestato in Cisgiordania - Martedì è stato liberato Hamdan Ballal, uno dei quattro registi del documentario palestinese No Other Land, che lunedì era stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani a Susiya, in Cisgiordania, ... Come scrive ilpost.it