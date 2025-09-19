È morto i carabinieri lo hanno trovato Il finale peggiore dopo il caso di scomparsa

Un pomeriggio iniziato come tanti altri si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto una comunità. Un uomo da sempre legato ai suoi terreni, aveva deciso di addentrarsi nei boschi confinanti con la sua proprietà a bordo del trattore. Non era raro che trascorresse le ore lavorando anche fino a tardi, ma questa volta non è più tornato a casa. >> “Allora ve la dico proprio tutta”. Lucia non si ferma più: dopo il trono di Rosario fa scoppiare un altro grosso caso La moglie, non vedendolo rientrare come di consueto, ha cominciato a temere il peggio. Alle 20.30, non avendo più notizie del marito, ha composto il numero di emergenza 112 e chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: morto - carabinieri

Accertamenti dei carabinieri. Trovato morto a 35 anni. Il magistrato dispone l’autopsia

Morto nell’auto in garage, i carabinieri del Ris ritornano nella villetta

Ennesimo dramma della solitudine; 68enne non dava notizie di se da giorni: trovato morto in casa. La tragedia scoperta dai Carabinieri a Strangolagalli

William Manca, morto e abbandonato: «Chi sa cosa è successo parli» L’appello della famiglia mentre proseguono le indagini dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Andreas Tonelli, morto il biker influencer: precipitato per 200 metri in Val Gardena. L'ultima storia su Instagram: «That feeling»; Marco il carabiniere che ci ha lasciati troppo presto: 5 anni di vuoto e di impegno (200 mila euro) per la ricerca contro il glioblastoma; Escursionista precipita per 200 metri e muore. Un testimone assiste impotente al volo.

Indagati i carabinieri che hanno usato il taser sull’uomo che poi è morto: “L’hanno avvertito 3 volte” - I due carabinieri, che sabato sera a Olbia hanno bloccato il 57enne morto dopo essere stato colpito dai militari con il taser, sono indagati per omicidio colposo. fanpage.it scrive

Morto dopo intervento col taser a Olbia, due carabinieri indagati. Salvini: “Hanno fatto il loro dovere” - Due carabinieri sono indagati per la morte di Gianpaolo Demartis, il 57enne originario di Bultei (Sassari) deceduto sabato notte dopo essere stato fermato col taser a Olbia, dove aveva dato in ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it