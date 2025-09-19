È morto Brett James l’artista country vittima di un incidente aereo
Brett James, cantante, compositore e produttore discografico americano nonché stella del country, è morto in un incidente aereo. Il velivolo monomotore, registrato a suo nome, è precipitato vicino Franklin, nella Carolina del Nord, intorno alle 15 di giovedì 18 settembre per cause tuttavia ancora da accertare. Come riporta Billboard, a bordo oltre all’artista c’erano altre due persone, emtrambe decedute nello schianto. Autore di oltre 300 canzoni, 26 delle quali capaci di raggiungere il primo posto in classifica, James era una vera star del country e ha collaborato con decine di artisti, da Bon Jovi ai Backstreet Boys. 🔗 Leggi su Lettera43.it
