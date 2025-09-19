È morto Brad Everett | l’attore di Grey’s Anatomy e fotografo ucciso da un’auto in contromano

Lutto nel mondo del cinema e dell’arte. Brad Everett Young, famoso fotografo delle star, attore e attivista per l’educazione artistica, è morto all’età di 46 anni a seguito di un tragico incidente stradale. L’incidente è avvenuto domenica 14 settembre notte sulla 134 Freeway di Los Angeles, quando l’auto di Young è stata travolta da un veicolo che procedeva contromano. Secondo quanto riferito dal suo agente Paul Christensen a “The Hollywood Reporter”, Young stava tornando a casa dopo aver visto un film. È deceduto sul colpo. L’altro conducente è sopravvissuto ed è stato ricoverato in ospedale. Brad Everett Young lascia il fratello Chris e una comunità di amici, artisti, colleghi e studenti che porteranno avanti la sua missione creativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

