E' morta Lia Fava Guzzetta fu assessora alla cultura della giunta Providenti

Messina dice addio a Lia Fava Guzzetta. E' morta mercoledì a Roma, all'età di 87 anni, la professoressa universitaria Lia Fava Guzzetta che è stata anche assessora alla Cultura nella giunta Providenti.Ha vissuto per anni a Messina insieme anche al fratello giornalista Nuccio Fava e non ha mai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: morta - fava

E' morta Lia Fava Guzzetta, fu assessora alla cultura della giunta Providenti https://ift.tt/auwSGKh https://ift.tt/F3DgeKB - X Vai su X

100 ANNI DI GIUSEPPE FAVA: EVENTI GRATUITI A CATANIA NEL RICORDO DI "PIPPO", IL GIORNALISTA CHE FACEVA PAURA ALLA MAFIA Nel centenario della nascita di Giuseppe Fava, nella Galleria d’Arte Moderna di via Castello Ursino 26, a Cata Vai su Facebook

E' morta Lia Fava Guzzetta, fu assessora alla cultura della giunta Providenti; È morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora; L’Università.

È morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora - Il ricordo del giornalista Sergio Di Giacomo The post È morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora ap ... Secondo msn.com

Messina, addio a Lia Fava Guzzetta: grande donna di cultura e docente di alto profilo - Si è spenta mercoledì notte a Roma la professoressa Lia Fava Guzzetta , donna di grande spessore umano, culturale, religioso che mai ha dimenticato la sua ... Si legge su msn.com