E' morta Lia Fava Guzzetta fu assessora alla cultura della giunta Providenti

Messinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina dice addio a Lia Fava Guzzetta. E' morta mercoledì a Roma, all'età di 87 anni, la professoressa universitaria Lia Fava Guzzetta che è stata anche assessora alla Cultura nella giunta Providenti.Ha vissuto per anni a Messina insieme anche al fratello giornalista Nuccio Fava e non ha mai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morta - fava

E' morta Lia Fava Guzzetta, fu assessora alla cultura della giunta Providenti; È morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora; L’Università.

morta lia fava guzzettaÈ morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora - Il ricordo del giornalista Sergio Di Giacomo The post È morta Lia Fava Guzzetta, docente di Letteratura italiana ed ex assessora ap ... Secondo msn.com

morta lia fava guzzettaMessina, addio a Lia Fava Guzzetta: grande donna di cultura e docente di alto profilo - Si è spenta mercoledì notte a Roma la professoressa Lia Fava Guzzetta , donna di grande spessore umano, culturale, religioso che mai ha dimenticato la sua ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morta Lia Fava Guzzetta