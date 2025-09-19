È lui Scomparso da giorni dopo il ritrovamento dell’auto e del pc la scoperta più tragica
Il mistero che aleggiava da giorni attorno alla scomparsa di un uomo di 35 anni si è purtroppo concluso con un epilogo tragico. Nella mattinata di oggi, 19 settembre, è stato rinvenuto senza vita il corpo di Nunzio Sblendido, di cui non si avevano più notizie da lunedì 15 settembre. Il ritrovamento è avvenuto ad Abriola, piccolo comune montano della provincia di Potenza, nelle vicinanze della località Arioso. Proprio in quella zona, due giorni fa, era stata individuata la Citroen C3 con cui il giovane si era allontanato da casa, lasciando i familiari in un’angoscia crescente. Nunzio viveva con la madre nel paese lucano e aveva sempre condotto una vita riservata, senza dare particolari segnali di preoccupazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
