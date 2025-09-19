È in vacanza in un b&b muore stroncato da un malore improvviso
Quella che doveva essere una vacanza serena in Valle Camonica per un uomo di 61 anni si è trasformata in tragedia. Colto da un malore improvviso, mentre si trovava in un bed and breakfast l’uomo - di casa nella Bergamasca - non ce l’ha fatta. Il dramma nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
