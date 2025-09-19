È in vacanza in un b&b muore stroncato da un malore improvviso

Bresciatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella che doveva essere una vacanza serena in Valle Camonica per un uomo di 61 anni si è trasformata in tragedia. Colto da un malore improvviso, mentre si trovava in un bed and breakfast l’uomo - di casa nella Bergamasca - non ce l’ha fatta. Il dramma nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vacanza - muore

Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa»

Vacanza tragica, muore mentre torna dalla spiaggia: malore fatale

Tragedia sulla spiaggia italiana, donna muore mentre è in vacanza: “Orribile”

Cerca Video su questo argomento: 200 Vacanza Bampb Muore