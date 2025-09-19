È Gianluca Capannolo il nuovo Direttore Creativo di Collini Milano 1937

19 set 2025

L’arrivo di Gianluca Capannolo come Direttore Creativo di Collini Milano rappresenta dunque un passaggio di testimone atteso, con l’obiettivo di mantenere la filosofia distintiva di Collini L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Il marchio milanese di abbigliamento donna fondato nel 1937 e da 9 anni posseduto dall'imprenditore Carmine Rotondaro sceglie l'esperto Gianluca Capannolo come suo nuovo stilista, partendo dalla colle ...

estate 2026, che sarà presentata la prossima settimana durante Milano moda donna

