Il regista americano Tim Burton e l’attrice italiana Monica Bellucci, hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all’Afp.” È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno spiegato le due celebrità in una dichiarazione congiunta. Non sono stati resi pubblici i motivi della rottura tra i due. La relazione sembrava andare a gonfie vele tra uscite pubbliche e dichiarazioni romantiche. Entrambi hanno sempre dichiarato che la relazione veniva prima del lavoro, ma non è da escludere che alcune differenze di visione dal punto di vista lavorativo abbiano intaccato la stabilità della coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È finita tra Tim Burton e Monica Bellucci