È finita tra Tim Burton e Monica Bellucci

Metropolitanmagazine.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista americano   Tim Burton e l’attrice italiana Monica Bellucci, hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all’Afp.” È  con grande rispetto e affetto reciproco  che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno spiegato le due celebrità in  una dichiarazione congiunta. Non sono stati resi pubblici i motivi della rottura tra i due. La relazione sembrava andare a gonfie vele tra uscite pubbliche e dichiarazioni romantiche. Entrambi hanno sempre dichiarato che la relazione veniva prima del lavoro, ma non è da escludere che alcune differenze di visione dal punto di vista lavorativo abbiano intaccato la stabilità della coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 finita tra tim burton e monica bellucci

© Metropolitanmagazine.it - È finita tra Tim Burton e Monica Bellucci

In questa notizia si parla di: finita - burton

200 finita tim burtonMonica Bellucci e Tim Burton, è finita: dalla relazione "segreta" alle prime apparizioni pubbliche, tutte le tappe del loro amore - «&#200; con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi». Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Finita Tim Burton