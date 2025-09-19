E-Distribuzione presto lavori di efficientamento della rete elettrica a Gragnano

Ilpiacenza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi mesi E-Distribuzione avvierà un importante intervento di efficientamento e potenziamento della rete elettrica sul territorio di Gragnano Trebbiense e aree limitrofe. L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente l’erogazione del servizio, rendendolo più stabile, efficiente e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: distribuzione - presto

E-Distribuzione, presto lavori di efficientamento della rete elettrica a Gragnano; Completata l'opera da 250 mila euro che eviterà le perdite idriche; Liceo scientifico Cattaneo, completati a breve i lavori di efficientamento energetico.

Scuole, i lavori di efficientamento energetico sono (finalmente) in partenza: la mappa dei cantieri - Sarebbero dovuti partire a luglio del 2024, ma la tabella di marcia ha subito diversi slittamenti. Riporta romatoday.it

Conclusi i lavori di efficientamento alla “Storelli“ - L’amministrazione comunale, che ha partecipato con successo al bando “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Distribuzione Presto Lavori Efficientamento