È di Celeste Rivas il corpo ritrovato nella Tesla del rapper D4vd scomparsa nel 2024

Metropolitanmagazine.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo senza vita, in decomposizione, trovato nell’auto intestata al cantautore americano D4vd appartiene a una ragazza di 15 anni che risultava scomparsa da due anni. L’8 settembre un uomo aveva contattato il dipartimento di Polizia di Los Angeles a causa di un cattivo odore che proveniva da una Tesla Model 3 che si trovava in un deposito per veicoli sequestrati. Da lì, la macabra scoperta: nel bagagliaio è stato infatti rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Dopo alcune ricerche sulla targa, la polizia è riuscita a risalire al proprietario dell’auto, rimossa a seguito di una segnalazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 di celeste rivas il corpo ritrovato nella tesla del rapper d4vd scomparsa nel 2024

© Metropolitanmagazine.it - È di Celeste Rivas il corpo ritrovato nella Tesla del rapper D4vd, scomparsa nel 2024

In questa notizia si parla di: celeste - rivas

200 celeste rivas corpoCaso D4vd, identificato il corpo trovato nella Tesla del rapper: è la 15enne Celeste Rivas - Los Angeles, il corpo di una 15enne in una Tesla intestata al rapper D4vd, cause del decesso ancora ignote la polizia indaga ... soundsblog.it scrive

200 celeste rivas corpoIl corpo identificato e i presunti collegamenti con la vittima: tutta la vicenda di D4vd - Il cadavere ritrovato nell'auto di D4vd è quello di una ragazza di 15 anni scomparsa nell'aprile 2024, Celeste Rivas ... Secondo billboard.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Celeste Rivas Corpo