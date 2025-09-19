È di Celeste Rivas il corpo ritrovato nella Tesla del rapper D4vd scomparsa nel 2024
Il corpo senza vita, in decomposizione, trovato nell’auto intestata al cantautore americano D4vd appartiene a una ragazza di 15 anni che risultava scomparsa da due anni. L’8 settembre un uomo aveva contattato il dipartimento di Polizia di Los Angeles a causa di un cattivo odore che proveniva da una Tesla Model 3 che si trovava in un deposito per veicoli sequestrati. Da lì, la macabra scoperta: nel bagagliaio è stato infatti rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Dopo alcune ricerche sulla targa, la polizia è riuscita a risalire al proprietario dell’auto, rimossa a seguito di una segnalazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: celeste - rivas
