Dynamic Expo

Dopo lo straordinario successo delle edizioni 2023 e 2024, domenica 21 settembre, torna per il terzo giro "" attraverso un circuito unico a Chiaravalle della Colomba.Un evento che vede l’impegno di appassionati uniti a scopo benefico. Le iscrizioni e allestimento paddok è previsto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it