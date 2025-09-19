Dying Light The Beast | Come guadagnare denaro velocemente
In Dying Light: The Beast il denaro del Vecchio Mondo è la chiave per sopravvivere più a lungo. Senza soldi non si possono acquistare armi potenti, progetti avanzati, munizioni e materiali rari dai mercanti. Tuttavia, l’economia del gioco non perdona: bastano poche ore di esplorazione per ritrovarsi con le tasche vuote. Per questo motivo è fondamentale conoscere i metodi più efficaci per accumulare denaro in modo rapido e sicuro. Oggetti che valgono di più sul mercato. Non tutti gli oggetti hanno lo stesso peso economico. Alcuni si rivelano molto più redditizi se venduti ai mercanti: Oggetti di valore: bottiglie di vino, whisky antico, vodka pregiata, gioielli, profumi, medicine e antibiotici. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
