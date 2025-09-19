Dusan Vlahovic bomber come non lo è mai stato | ha la miglior media gol di tutta Europa

Improvvisamente, quasi nel momento più inaspettato, Dusan Vlahovic è risorto. L'attaccante della Juventus ha la miglior media gol d'Europa, una rete ogni 35 minuti giocati. Vlahovic è davanti a Kane, Haaland e Mbappé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

