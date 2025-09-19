Dusan Vlahovic bomber come non lo è mai stato | ha la miglior media gol di tutta Europa

Improvvisamente, quasi nel momento più inaspettato, Dusan Vlahovic è risorto. L'attaccante della Juventus ha la miglior media gol d'Europa, una rete ogni 35 minuti giocati. Vlahovic è davanti a Kane, Haaland e Mbappé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione?

La Juventus deve pagare un risarcimento a Dusan Vlahovic per la sua squadra marzo

Juventus, Dusan Vlahovic, futuro incerto e strade diverse

Juve Vlahovic bomber ma è in scadenza | per ora niente rinnovo; Vlahovic è l’arma in più per Tudor | può essere la grande novità in vista del match contro l’Inter A cosa sta pensando Tudor; Vlahovic o Retegui: un dato straordinario toglie qualsiasi dubbio.

Un bomber Mondiale al posto di Vlahovic: scambio choc a gennaio - Nel ben più ampio scenario di cambiamento e rivoluzione vissuto dalla Juventus, infatti, il nome di Vlahovic è stato uno di quelli maggiormente attenzionato dagli addetti ai lavori bianconeri e non ... Secondo asromalive.it