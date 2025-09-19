Duplantis inizia a costarci caro a causa del record niente festa di Capodanno | lo scherzo di Coe

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastian Coe, presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, scherza sui ripetuti (e ben pagati) record di Armand Duplantis nel salto con l'asta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: duplantis - inizia

LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: si inizia subito con il salto con l’asta di Duplantis

Duplantis inizia a costarci caro, a causa del record niente festa di Capodanno: lo scherzo di Coe.

duplantis inizia costarci caro“Duplantis inizia a costarci caro, a causa del record niente festa di Capodanno”: lo scherzo di Coe - Sebastian Coe, presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, scherza sui ripetuti (e ben pagati) record di Armand Duplantis nel salto ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Duplantis Inizia Costarci Caro