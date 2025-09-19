Due ventenni occupano un appartamento e tengono un machete sotto al materasso

La Spezia, 19 settembre 2025 – Sgomberato ieri, dalla polizia locale, un appartamento di proprietà di Arte, situato nel quartiere della Pieve, occupato abusivamente da due cittadini tunisini, entrambi ventenni e irregolari sul territorio nazionale. L'operazione è stata svolta congiuntamente dagli agenti della sezione di Polizia giudiziaria e Sicurezza Urbana e i tecnici dell'ente, che avevano programmato la sostituzione della serratura della porta d'ingresso poiché l'alloggio – non ancora assegnato – risultava privo di chiavi funzionanti. Al momento dell'accesso, gli agenti hanno sorpreso i due soggetti mentre dormivano su un materasso in una delle stanze da letto.

