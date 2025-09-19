Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale | beni sequestrati per oltre 1 milione di euro

Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, due sorelle del leggendario campione argentino sono accusate di frode commerciale, insieme a Morla, legale di Diego. Tutti loro hanno subito un cospicuo sequestro di beni personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sorelle - maradona

“Dopo che è morto”. Shock nella famiglia Maradona: le sorelle di Diego lo hanno fatto davvero. Gravissimo

Maradona, le sorelle Rita Mabel e Claudia Norma accusate di frode commerciale: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro - X Vai su X

Occhi di gatto, tre #sorelle che #rubano ancora la #scena Dentro l’anima delle serie di Alessandro Smalto Vai su Facebook

Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale; Argentina, due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale; Diego Armando Maradona, le due sorelle del campione accusate di frode commerciale: il sequestro milionario.

Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale - Un tribunale argentino ha ordinato il sequestro dei beni di due sorelle e dell'avvocato di Diego Maradona nonchédi quelli di altre tre persone, per presunta gestione fraudolenta del marchio "Mar ... Si legge su msn.com

Argentina, due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale - Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore Diego Armando Maradona, sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione della marca commerci ... msn.com scrive