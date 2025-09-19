Due sindaci imprenditori esponenti della scuola e multiculturalità nella lista È Ora Tomasi Presidente

Due sindaci e poi esponenti della scuola, del mondo dell'imprenditoria e della multiculturalità. Alla presenza del candidato presidente della coalizione di centro destra per la Regione Toscana, è stata presentata ufficialmente la lista civica È Ora, Tomasi presidente, per il collegio di Arezzo. A. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sindaci - imprenditori

"Degrado, i sindaci parlino con gli imprenditori. Fermiamo le discoteche a cielo aperto"

Il Comune di San Ferdinando esprime solidarietà ai sindaci di Cinquefrondi e Taurianova, vittime di gravi intimidazioni. Siamo vicini anche agli amministratori locali, agli imprenditori e alle realtà sociali colpite, come l’azienda di Patrizia Rodi Morabito e la coo Vai su Facebook

? Leoncavallo, mecenati cercansi: l’appello del sindaco Sala agli imprenditori http://dlvr.it/TN6j39 #Leoncavallo #Milano #Cultura #Mecenatismo #CentroSociale - X Vai su X

Due sindaci, imprenditori, esponenti della scuola e multiculturali nella lista È Ora Tomasi Presidente; Banda degli appalti truccati, tra gli indagati c'è anche il sindaco di Maletto; «Finanziamenti illeciti», indagati il sindaco di Arco Betta e l'ex assessore provinciale Zeni.

Blitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato - Blitz in un cantiere edile allestito all'interno di un'abitazione privata a Ponte San Giovanni: i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia, con l’ausilio dei ... Si legge su lanazione.it

Lavoro irregolare in un cantiere, denunciati due imprenditori - Continuano i servizi di controllo ai cantieri sparsi in tutta la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Bolzano. Lo riporta ansa.it