Due nascite teleguidate nell’arco di un’ora | l’operatore del 118 ha assistito i papà

Bologna, 19 settembre 2025 – Due neonati e un unico sguardo ‘virtuale’ a vegliare sul loro primo incontro con il mondo. Lo sguardo dell’infermiere Francesco Onofri, che ieri mattina, direttamente dalla centrale operativa del 118, nell’arco di appena sessanta minuti ha teleguidato due parti a decine di chilometri di distanza. "Due momenti avvenuti a brevissima distanza e capaci di regalarci un’emozione difficile da descrivere a parole – spiega Onofri –. Il primo parto è avvenuto in strada, a Dugliolo, all’interno dell’automobile con la quale i genitori si stavano dirigendo verso l’ospedale. Grazie alla tecnologia FlagMii, siamo riusciti a guidare ogni fase attraverso una videochiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due nascite teleguidate nell’arco di un’ora: l’operatore del 118 ha assistito i papà

In questa notizia si parla di: nascite - teleguidate

