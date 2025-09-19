Due manifestazioni pro Gaza a Bologna | in 5mila con la Cgil ma l’estrema sinistra attacca

Bologna, 19 settembre 2025 – Bologna si divide per Gaza e la sinistra si spacca sul fronte della Palestina, con le piazze, però, in entrambi i casi, gremite di persone e piene di bandiere che sventolano alti i colori della resistenza palestinese. Se nei giorni scorsi, infatti, ci hanno pensato Usb e i collettivi a riversare migliaia di persone sulle strade, oggi è toccato alla Cgil, radunando da via Ugo Bassi fino a piazza Lucio Dalla circa cinquemila persone. Anche se il fine comune è quello di dire “stop al genocidio”, chiedendo anche le interruzioni dei “rapporti tra il governo e Israele”, gli animi tra le due ’fazioni’ sono agitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due manifestazioni pro Gaza a Bologna: in 5mila con la Cgil, ma l’estrema sinistra attacca

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

EMERGENCY si unisce alle manifestazioni di venerdì 19 e lunedì 22 settembre, indette per chiedere la fine dei bombardamenti nella Striscia di #Gaza e lo stop alla corsa al riarmo. - X Vai su X

«Gaza, stop al massacro»: giornata di mobilitazione per la CGIL. Quattro manifestazioni in programma in Friuli Venezia Giulia, per rivendicare azioni concrete per «fermare il governo Netanyahu e la folle corsa al riarmo». I dettagli qui: http://bit.ly/4pzvVaK Vai su Facebook

Due manifestazioni pro Gaza a Bologna: in 5mila con la Cgil, ma l’estrema sinistra attacca; Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei; Manifestazioni pro Gaza: perché sono due, a Roma e a Milano, e quali sono le differenze.

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia - È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, - Si legge su tg24.sky.it

Cresce l'onda pro Gaza, sabato la grande manifestazione a Mestre - Dopo il sit in di ieri a Rialto, altre due grandi mobilitazioni, tra la città (nel weekend) e il porto (lunedì). Secondo veneziatoday.it