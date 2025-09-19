Due Idf uccisi chiuso valico Allenby
Dopo l'uccisione di due soldati delle Idf al valico di Allenby tra Giordania e Cisgiordania, le autorità israeliane lo hanno chiuso fino a nuovo avviso. Ieri un camionista giordano, che doveva consegnare aiuti dalla Giordania per Gaza ha attaccato a colpi di arma da fuoco e con un coltello i due militari, prima di essere ucciso. Già ieri interrotto l'ingresso degli aiuti, oggi la chiusura del valico. Anche quello via fiume sul Giordano Sud è chiuso. Eilat (Israele-Giordania) aperto solo per i lavoratori.
La Procura di Salerno ha chiuso le indagini sull'omicidio del sindaco pescatore del Comune di Pollica Angelo Vassallo, che vede coinvolti a vario titolo otto persone.
Omicidio di Sara Campanella, processo chiuso ma la famiglia rilancia: "L'assassino aiutato dalla madre"
Medio Oriente, attacco ad Allenby, Idf chiude il valico agli aiuti per Gaza; Israele - Gaza, le news del 18 settembre. Idf: “Intercettato un missile dallo Yemen”. Chiuso l’aeroporto di Tel Aviv; Gaza City sotto le bombe. Media: dall'alba 44 morti, 11 in un panificio. Un milione in fuga - Netanyahu ha parlato con le famiglie dei due ostaggi morti.
Gaza, Idf avanza su due fronti verso il centro: civili 'schiacciati' verso la costa - Raid all'alba su una tenda di famiglie sfollate a Khan Younis, uccisi anche bambini.
Uccisi 2 soldati Idf a valico Giordania - Due soldati israeliani sono rimasti uccisi in un attacco al valico di Allenby, tra la Giordania e la Cisgiordania.