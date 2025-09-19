Due Idf uccisi chiuso valico Allenby

Dopo l'uccisione di due soldati delle Idf al valico di Allenby tra Giordania e Cisgiordania, le autorità israeliane lo hanno chiuso fino a nuovo avviso. Ieri un camionista giordano, che doveva consegnare aiuti dalla Giordania per Gaza ha attaccato a colpi di arma da fuoco e con un coltello i due militari, prima di essere ucciso. Già ieri interrotto l'ingresso degli aiuti, oggi la chiusura del valico. Anche quello via fiume sul Giordano Sud è chiuso. Eilat (Israele-Giordania) aperto solo per i lavoratori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it