L a giornata è ventosa nei giardini di Windsor, ma le due beauty icon non si scompongono. Del resto, il lavoro eccellente dei rispettivi colorist è studiato al millimetro per rendere il massimo in ogni situazione. Così, Kate Middleton e Melania Trump lanciano i nuovi diktat definitivi su come portare la tinta castana in stile elegante moderno, nell'Autunno 2025 e oltre. Kate Middleton in bordeaux, Melania misteriosa, Camilla omaggia Elisabetta: i look per l'incontro a Windsor Prove da re e regina per William e Kate, vere star alla cena in onore di Donald Trump Il nuovo trend del castano country chic.

© Iodonna.it - Due idee impeccabili su come indossare la tinta castana nell'Autunno 2025, a 45 e a 55 anni (e oltre), con piccole sfumature che fanno tutta la differenza