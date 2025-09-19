Due giovani verolani hanno inaugurato una mostra ad Osaka

Osaka, Giappone, mentre presso l’EXPO di Osaka spopola il padiglione Italia, nella zona di Minamimorimachi sempre ad Osaka, due giovani Verolani hanno inaugurato una mostra unica nel suo genere che sta riscuotendo grande apprezzamento da parte dei giapponesi.Il 13 settembre 2025, si è aperta al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - verolani

Due giovani verolani hanno inaugurato una mostra ad Osaka; Incidente all'incrocio killer: due giovanissimi finiscono in ospedale; Simonelli che fa cose, e che a Veroli vuole continuare a farne ancora.

Coltello e droga. Denunciati due giovani - In giro di notte con un coltello e un po’ di droga: due giovani sono stati denunciati a Umbertide nel corso di un controllo mirato. Lo riporta lanazione.it

Due incidenti nel Veronese, le giovani vittime erano in moto - Due incidenti mortali hanno visto altrettante vittime giovani, che si trovavano in sella a uno scooter, oggi, in provincia di Verona. ansa.it scrive