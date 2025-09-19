Due giorni di incontri letture atelier per festeggiare l’arrivo dell’autunno e omaggiare Giosuè Carducci

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo s i terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906: “San Martino”. L’incipit “La nebbia agli irti colli” è diventato infatti molto familiare per giovani e studenti. Dopo il successo delle attività dedicate a Francesco Petrarca e alla poesia realizzate lo scorso anno e la sensibilità mostrata da genitori e bambini per la parola poetica, la Biblioteca Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria La Casa sull’albero, propone una rassegna che s’ispira ai versi suddetti e laboratori che prendono spunto dalle atmosfere autunnali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due giorni di incontri, letture, atelier per festeggiare l’arrivo dell’autunno e omaggiare Giosuè Carducci

In questa notizia si parla di: giorni - incontri

Bellizzi, il Premio Fabula compie 15 anni: 6 giorni di incontri, laboratori ed emozioni con ospiti d’eccezione

Sancho Juve: gli incontri avvenuti negli ultimi giorni sono stati positivi, ma adesso i bianconeri devono fare una scelta: Madama deve risolvere questo bivio. Ultimissime

“La Gaberiana 2025”, al via la terza edizione del festival diretto da Andrea Scanzi. Dal 14 al 17 luglio, quattro giorni di incontri: ecco gli ospiti

COUS COU FEST 2025 Dieci giorni di sfide di cucina, incontri e concerti all’insegna dello slogan “Meet, feel, love” a San Vito Lo Capo www.sanvitoweb.com/it/cous-cous-fest - facebook.com Vai su Facebook

Due giorni di incontri, letture, atelier per festeggiare l’arrivo dell’autunno e omaggiare Giosuè Carducci; Biblioteca al mare: letture, prestiti e incontri Nati Per Leggere dal 17 giugno al 12 settembre; Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato.

Due giorni di incontri, letture, atelier per festeggiare l’arrivo dell’autunno e omaggiare Giosuè Carducci - Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo s i terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, ... Scrive lanazione.it

Un weekend a tema bicicletta: pedalate, letture e il bike village con street food - Due giorni di pedalate alla scoperta del territorio, condite da incontri, laboratori, musica e letture: è “Venezia in Bici”, un weekend di festa a tema che si svolge al parco Albanese- Secondo veneziatoday.it