Due giornate di sciopero per Gaza Scontro tra Landini e Salvini

Due giornate di sciopero per Gaza, con mobilitazioni sindacali e cortei in tutta Italia. Il primo sciopero è stato indetto per oggi dalla Cgil, mentre per lunedì 22 è prevista una seconda giornata di protesta promossa da varie sigle del sindacalismo di base. Entrambe le iniziative nascono con l’obiettivo di chiedere la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza, la protezione dei civili e l’apertura immediata di corridoi umanitari. La Cgil, guidata da Maurizio Landini, considera questa mobilitazione “una risposta necessaria, ampia e radicata del mondo del lavoro a difesa della pace, dei diritti umani e della sicurezza delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flotilla”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini

In questa notizia si parla di: giornate - sciopero

Due giornate difficili per i pendolari siciliani. C'è sciopero dei treni: tutti i dettagli su orari, corse garantite e possibili disagi. Vai su Facebook

Lo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma; I due giorni di scioperi (divisi) per Gaza: oggi quello della Cgil, il 22 settembre incrociano le braccia i sindacati di base; Due giorni di sciopero per Gaza: lunedì fermi TPL, scuole, porti, ferrovie.

Due giorni di sciopero per Gaza: lunedì fermi TPL, scuole, porti, ferrovie - Partono oggi gli scioperi a sostegno della Palestina e contro gli attacchi di Israele a Gaza City. Segnala finanza.repubblica.it

Scioperi per Gaza oggi e lunedì 22 settembre, orari e chi partecipa. A rischio treni, mezzi pubblici e scuole - Due scioperi per Gaza il 19 e 22 settembre in Italia: Cgil e sindacati di base mobilitano lavoratori, trasporti e scuole. blitzquotidiano.it scrive