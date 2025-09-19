Due giornate di sciopero per Gaza Scontro tra Landini e Salvini

Due giornate di sciopero per Gaza, con mobilitazioni sindacali e cortei in tutta Italia. Il primo sciopero è stato indetto per oggi dalla Cgil, mentre per lunedì 22 è prevista una seconda giornata di protesta promossa da varie sigle del sindacalismo di base. Entrambe le iniziative nascono con l’obiettivo di chiedere la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza, la protezione dei civili e l’apertura immediata di corridoi umanitari. La Cgil, guidata da Maurizio Landini, considera questa mobilitazione “una risposta necessaria, ampia e radicata del mondo del lavoro a difesa della pace, dei diritti umani e della sicurezza delle missioni umanitarie, compresa la Global Sumud Flotilla”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

