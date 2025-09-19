Due automobili in fiamme nella notte | paura in provincia

Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Giacomo Matteotti per l’incendio di due automobili. Le fiamme hanno danneggiato solo parzialmente i veicoli. Sono in uso a madre e figlio, entrambi incensurati. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it