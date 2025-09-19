Dubbi sul pesce surgelato arrivato dal Senegal | scatta il sequestro

LIVORNO – Una ingente partita di prodotti ittici congelati e trasportati in un container proveniente dal Senegal è stata sottoposta a sequestro dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno e dai militari della Guardia Costiera di Livorno, coinvolti nell’operazione doganale in virtù delle proprie specifiche competenze in materia di controllo sulle attività di pesca, dopo che la dichiarazione doganale di importazione del carico è stata selezionata dal Circuito doganale di controllo come passiva di visita merci. L’operazione congiunta è stata eseguita in virtù dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione tra le due istituzioni, Adm e Guardia Costiera, per la tutela globale della risorsa ittica e la salute dei consumatori ed è stata diretta, nella circostanza, alla verifica della correttezza della certificazione di cattura e delle informazioni dei prodotti della pesca posti in vendita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it